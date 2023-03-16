Спортивный директор «Адмирала» назвал момент, который стал переломным в серии с «Салаватом» Юлаевым

Один из руководителей клуба из Владивостока Вадим Аверкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о серии против уфимцев, ставшей для его команды победной.

— Насколько велика заслуга в успехе Никиты Серебрякова?

— Никита провел отличную серию, своего визави полностью переиграл — это однозначно. Но я бы не стал как-то выделять Никиту. Хочется отметить всю команду — каждый внес огромный вклад.

— Какой момент стал переломным в серии с «Салаватом»?

— Гол Саши Шевченко в овертайме пятого матча. Мы вели 3:0, соперник отыгрался и перехватил инициативу. Мы три с половиной минуты не могли выйти из зоны, защитники не могли смениться. И после этого гола мы получили преимущество — у соперника не было права на ошибку.

— В шестом матче было заметно, насколько уверенными вышли игроки «Адмирала».

— Скажу честно, «Салават» в Уфе и во Владивостоке — две разные команды. В Уфе они показывали более открытый хоккей — конечно, их подвела реализация.