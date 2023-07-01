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Сегодня, 16:30

Спортивный директор «Адмирала»: «Ак Барс» на голову сильнее всех по составу на Востоке»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Момент матча &amp;quot;Адмирал&amp;quot; - &amp;quot;Ак Барс&amp;quot; в плей-офф КХЛ.
Фото ХК &quot;Адмирал&quot;
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Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» поделился мнением о главных трансферах межсезонья и конкурентах по Восточной конференции.

— Какие три трансфера в КХЛ можете выделить?

— «Ак Барс» мощно провел селекцию: выделю трансферы Яшкина и Жафярова. Ну и ждем, где в итоге окажется Владимир Ткачев. Если он не уедет в НХЛ, то будет одним из сильнейших игроков в КХЛ.

— Не возникает чувства, что после этого межсезонья в Восточной конференции есть «Ак Барс» и есть все остальные?

— Я бы так не сказал. Да, они приобрели хороших игроков, но остальные будут стараться противодействовать им.

— Тут скорее речь о том, что те же «Авангард» и «Магнитка» стали слабее по составу.

— Соглашусь, «Ак Барс» на их фоне усилился очень мощно. Это пока только фамилии, сезон покажет, кто будет сильнее. Но по составу Казань действительно на голову сильнее всех на Востоке.

 
Хоккеисты &laquo;Адмирала&raquo;. «Просто выйти в плей-офф нам уже будет недостаточно». В «Адмирале» готовы преподнести еще одну сенсацию?

 

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
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