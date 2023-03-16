Спортивный директор «Адмирала»: «Переговоры с Тамбиевым продолжаются»

Один из руководителей клуба из Владивостока Вадим Аверкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о переговорах с главным тренером команды, а также заявил, что не считает обидным, когда говорят, что дальневосточники играют строго от обороны.

— В каком состоянии переговоры о продлении контракта с Леонидом Тамбиевым?

— Переговоры продолжаются.

— За счет чего получилось пройти «Салават Юлаев»?

— Не буду оригинальным: за счет дисциплины, характера, выполнения тренерского задания. Ребятам было очень тяжело — в том числе в плане акклиматизации. Но никто не обращал на это внимания, все были объединены одной целью. У нас на льду была команда — все друг друга поддерживали. Не стали отходить от своей тактики. Плюс тренерами была проделана огромная работа — был изучен каждый игрок «Салавата Юлаева», их сильные стороны и недостатки.

— Не обидно ли вам, когда говорят, что Тамбиев ставит «автобус»?

— Этот стереотип прицепился к нашей команде. На самом деле, не обидно — называйте как угодно, хоть автобусом, хоть троллейбусом, хоть трамваем, но пока это приносит результат. В нашей команде стараются вытащить все из игроков, и нашему тренерскому штабу это удается.

Не знаю, почему нас преследует этот стереотип — мы с «Салаватом» и с 0:2 отыгрывались. Наши матчи всегда держат в напряжении — не было такого, чтобы мы кому-то разгромно проиграли.