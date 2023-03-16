Спортивный директор «Адмирала» рассказал о том, кто из лидеров может остаться в команде

Сегодня, 14:00
Один из руководителей клуба из Владивостока Вадим Аверкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о деталях переговоров с канадским легионером клуба Колби Уильямсом.
— Вы объявили о продлении защитника Колби Уильямса еще на один сезон. Это начало серии продлений?
— Работа ведется. Мы сейчас не акцентируем на этом внимание, переговоры непростые. Ведем переговоры и с Шулаком, и с Серебряковым. С Колби все получилось достаточно быстро, он и сам хотел остаться.
— Он пошел на повышение?
— Условия чуть лучше. Адекватная цена.
— Он пропускал игру — говорили, что сотрясение. Насколько он готов к серии с «Ак Барсом»?
— Посмотрим, что скажут врачи.