Спортивный директор «Адмирала» рассказал о том, кто из лидеров может остаться в команде

Один из руководителей клуба из Владивостока Вадим Аверкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о деталях переговоров с канадским легионером клуба Колби Уильямсом.

— Вы объявили о продлении защитника Колби Уильямса еще на один сезон. Это начало серии продлений?

— Работа ведется. Мы сейчас не акцентируем на этом внимание, переговоры непростые. Ведем переговоры и с Шулаком, и с Серебряковым. С Колби все получилось достаточно быстро, он и сам хотел остаться.

— Он пошел на повышение?

— Условия чуть лучше. Адекватная цена.

— Он пропускал игру — говорили, что сотрясение. Насколько он готов к серии с «Ак Барсом»?

— Посмотрим, что скажут врачи.