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Сегодня, 08:30

Спортивный директор «Адмирала»: «Ни один клуб не обращался ко мне по поводу Серебрякова»

Спортивный директор «Адмирала» прокомментировал игру вратаря Серебрякова в сезоне
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Никита Серебряков.
Фото ХК «Адмирал»
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Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» прокомментировал игру вратаря Никиты Серебрякова в этом сезоне.

- Серебряков отлично играл до Кубка Первого канала, но после не очень удачной игры в сборной сдал. В чем причина? Возможно, стоило его как-то оградить от поездки в сборную?

— Для каждого игрока почетно попасть в сборную. Никита очень хотел поехать на Кубок Первого канала, никаких преград ему никто не ставил, наоборот, мы сами очень рады, что люди из «Адмирала» попадают в сборную России. Тот матч его действительно надломил, у него ушло какое-то время на то, чтобы прийти в себя. С ним и я разговаривал, и тренер вратарей. Никита вообще очень специфический человек, как и многие вратари, но наш тренер нашел к нему подход, теперь он выступает еще и в роли психолога. Считаю, что Серебряков справился и вышел обратно на свой уровень.

- Сколько раз по ходу сезона топ-клубы обращались к вам по поводу Серебрякова?

— Ни один клуб ко мне не обращался. Только перед сезоном был один случай, когда его просили продать, но с этим предложением не на меня выходили, а на генерального директора. Думаю, что другие клубы понимали, что ни за какие деньги мы Никиту не продадим, потому что в интервью я много раз говорил, что мы будем стараться выйти в плей-офф.

Хоккеисты &laquo;Адмирала&raquo;. «Хорошему игроку на Дальнем Востоке нужно платить в полтора-два раза больше, чем на Западе»

Никита Серебряков
КХЛ
ХК Адмирал
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