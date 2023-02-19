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Сегодня, 07:30

Спортивный директор «Адмирала»: «Приятно, что о нас говорят»

Спортивный директор «Адмирала» прокомментировал выступление команды в этом сезоне
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Хоккеисты «Адмирала».
Фото ХК «Адмирал»
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Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» прокомментировал выступление своей команды в этом сезоне.

— Официально мы еще не в плей-офф. Все силы у нас направлены на то, чтобы остаться в восьмерке. Если оценить сезон на данный момент, то он складывается положительно. Была мощная серия из 12 игр с набранными очками, думаю, что эта фора нам сейчас помогает. Мы все время шли в зоне плей-офф в текущем сезоне, иногда даже забирались на верхнюю часть таблицы. Очень приятно, что о нас говорят. Я думаю, что мы оправдываем надежды болельщиков.

Да, мы немного сбавили, но на то есть объективные причины. Ни для кого не секрет, что нам приходится много летать, разные часовые пояса сказываются на состоянии игроков, но для нас это не отговорка. Также ряд игроков у нас сейчас травмированы. Перед Новым годом наш основной центральный нападающий Михал Криштоф получил травму, а он играл очень важную роль в большинстве, поэтому мы просели. Он уже идет на поправку, поэтому мы надеемся, что в ближайших матчах он поможет команде и мы добавим.

«Адмирал» занимает седьмое место в Восточной конференции — 73 очка в 65 матчах.

Хоккеисты &laquo;Адмирала&raquo;. «Хорошему игроку на Дальнем Востоке нужно платить в полтора-два раза больше, чем на Западе»

КХЛ
ХК Адмирал
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