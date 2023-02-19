Спортивный директор «Адмирала»: «Если пол зарплат поднимется, то нам будет тяжелее»

Сегодня, 08:45
Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал о том, как может измениться трансферная политика клуба в ближайшее межсезонье.
— В следующем сезоне, скорее всего, пол будет составлять 405 миллионов рублей. Если эта информация подтвердится, то как изменится «Адмирал»? Как считаете, насколько это повлияет на рынок?
— Сейчас рынок точно пойдет вверх, потому что количество легионеров уменьшится, а дефицит на сильных игроков усилится. Из-за этого повысятся зарплаты и у менее звездных игроков. Если пол будет составлять 315 миллионов, то мы будем вести одни переговоры, если 405 — другие. Тут нужно точно знать и понимать, что будет дальше. Если пол поднимется, то нам будет тяжелее.