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Сегодня, 08:45

Спортивный директор «Адмирала»: «Если пол зарплат поднимется, то нам будет тяжелее»

Спортивный директор «Адмирала» рассказал, как может измениться трансферная политика клуба в межсезонье
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Вадим Аверкин.
Фото ХК «Адмирал»
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Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал о том, как может измениться трансферная политика клуба в ближайшее межсезонье.

— В следующем сезоне, скорее всего, пол будет составлять 405 миллионов рублей. Если эта информация подтвердится, то как изменится «Адмирал»? Как считаете, насколько это повлияет на рынок?

— Сейчас рынок точно пойдет вверх, потому что количество легионеров уменьшится, а дефицит на сильных игроков усилится. Из-за этого повысятся зарплаты и у менее звездных игроков. Если пол будет составлять 315 миллионов, то мы будем вести одни переговоры, если 405 — другие. Тут нужно точно знать и понимать, что будет дальше. Если пол поднимется, то нам будет тяжелее.

Хоккеисты &laquo;Адмирала&raquo;. «Хорошему игроку на Дальнем Востоке нужно платить в полтора-два раза больше, чем на Западе»

КХЛ
ХК Адмирал
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