0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:00

Спортивный директор «Адмирала»: «На Дальний Восток едут либо за хорошим контрактом, либо для того, чтобы перезапуститься»

Спортивный директор «Адмирала» рассказал о финансовых условиях в клубе
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Хоккеисты «Адмирала».
Фото ХК «Адмирал»
Telegram Дзен

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал о финансовых условиях в своем клубе.

- Всегда говорят, что есть «челябинская надбавка», «магнитогорская надбавка» за не самый престижный город. Есть ли «владивостокская надбавка»?

— Я сам три года отыграл в хабаровском «Амуре», когда пытался перезапустить карьеру. Считаю, что на Дальний Восток едут либо за хорошим контрактом, либо для того, чтобы перезапуститься. Конечно, надбавка есть. За хорошего игрока нужно платить в полтора-два раза больше, чем другим клубам, потому что при равных условиях хоккеист выберет что-то поближе к Москве, чтобы не нужно было так много летать, ведь это доставляет дискомфорт.

Но руководство очень старается — за два года не было ни одной задержки зарплаты и премиальных, все честно, хотя раньше за «Адмиралом» тянулся негативный шлейф. В этом году мы собрали боевой коллектив с характером, за счет которого мы вытянули много игр. Сколько игр мы выиграли в овертайме и по буллитам, сколько бросков наши ребята блокируют — в нашей команде по-другому нельзя.

Конечно, если бы у нас были игроки уровня Буше и Найта, мы бы показывали другой хоккей, никто бы не заставлял таких нападающих отсиживаться в обороне. Но если мы не будем соблюдать жесткую игровую дисциплину и тренерские установки при наших возможностях, то у нас не будет никакого результата. Многие говорят, что мы мало забиваем, но мы и мало пропускаем. Мне кажется, что в играх с нами интрига всегда держится до конца.

Хоккеисты &laquo;Адмирала&raquo;. «Хорошему игроку на Дальнем Востоке нужно платить в полтора-два раза больше, чем на Западе»
КХЛ
ХК Адмирал
0
Читайте также
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Посол РФ Антонов обвинил США в разжигании кризиса на Украине
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет
Немецкий политик разочаровался решением не приглашать Россию в Мюнхен
Главком сил НАТО в Европе оценил потребность Украины в истребителях F-16
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Адмирала»: «Основная задача — попасть в плей-офф»

Спортивный директор «Адмирала»: «Тамбиев не тиран»