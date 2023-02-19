Спортивный директор «Адмирала»: «На Дальний Восток едут либо за хорошим контрактом, либо для того, чтобы перезапуститься»

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал о финансовых условиях в своем клубе.

- Всегда говорят, что есть «челябинская надбавка», «магнитогорская надбавка» за не самый престижный город. Есть ли «владивостокская надбавка»?

— Я сам три года отыграл в хабаровском «Амуре», когда пытался перезапустить карьеру. Считаю, что на Дальний Восток едут либо за хорошим контрактом, либо для того, чтобы перезапуститься. Конечно, надбавка есть. За хорошего игрока нужно платить в полтора-два раза больше, чем другим клубам, потому что при равных условиях хоккеист выберет что-то поближе к Москве, чтобы не нужно было так много летать, ведь это доставляет дискомфорт.

Но руководство очень старается — за два года не было ни одной задержки зарплаты и премиальных, все честно, хотя раньше за «Адмиралом» тянулся негативный шлейф. В этом году мы собрали боевой коллектив с характером, за счет которого мы вытянули много игр. Сколько игр мы выиграли в овертайме и по буллитам, сколько бросков наши ребята блокируют — в нашей команде по-другому нельзя.