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КХЛ

Сегодня, 07:45

Спортивный директор «Адмирала»: «Основная задача — попасть в плей-офф»

Спортивный директор «Адмирала» рассказал о задачах команды
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеисты «Адмирала».
Фото ХК «Адмирал»
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Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал о том, какие задачи стоят перед командой.

- Основная задача — попасть в плей-офф. Команда очень давно не выходила в плей-офф, в прошлом сезоне мы по объективным причинам были внизу турнирной таблицы. Тогда было очень тяжело собирать команду, потому что доступ к ЦИБ мы получили только 21 июня. Многие ребята из-за этого не хотели ехать к нам, и я их понимаю, у всех семьи, дети. А некоторые игроки вообще думали, что мы не запустимся. Было очень тяжело объяснить игрокам, агентам, тренерам, что мы будем выступать в КХЛ, поэтому в том году селекция была не на высшем уровне.

«Адмирал» занимает седьмое место в Восточной конференции — 73 очка в 65 матчах.

Хоккеисты &laquo;Адмирала&raquo;. «Хорошему игроку на Дальнем Востоке нужно платить в полтора-два раза больше, чем на Западе»

КХЛ
ХК Адмирал
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