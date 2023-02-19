Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал о том, какие задачи стоят перед командой.

- Основная задача — попасть в плей-офф. Команда очень давно не выходила в плей-офф, в прошлом сезоне мы по объективным причинам были внизу турнирной таблицы. Тогда было очень тяжело собирать команду, потому что доступ к ЦИБ мы получили только 21 июня. Многие ребята из-за этого не хотели ехать к нам, и я их понимаю, у всех семьи, дети. А некоторые игроки вообще думали, что мы не запустимся. Было очень тяжело объяснить игрокам, агентам, тренерам, что мы будем выступать в КХЛ, поэтому в том году селекция была не на высшем уровне.

«Адмирал» занимает седьмое место в Восточной конференции — 73 очка в 65 матчах.