Спортивный директор «Динамо» Сопин — об усилении до дедлайна: «Мы нацелены на нападающего»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал «СЭ» трансферные приоритеты клуба до дедлайна.

— До дедлайна 10 дней. Стоит ли еще ждать усиления?

— Мы нацелены на нападающего.

— Центральный или крайний?

— Посмотрим, будет это центральный или крайний. Будет лучше, если это будет универсальный хоккеист.

— Легионер или русский?

— Мы будем рассматривать легионера и русского.

— Зарубежный рынок или наш?

— Любой рынок.

«Динамо» с 47 очками после 35 матчей занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ.