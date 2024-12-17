Сегодня, 20:10
Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал «СЭ» трансферные приоритеты клуба до дедлайна.
— До дедлайна 10 дней. Стоит ли еще ждать усиления?
— Мы нацелены на нападающего.
— Центральный или крайний?
— Посмотрим, будет это центральный или крайний. Будет лучше, если это будет универсальный хоккеист.
— Легионер или русский?
— Мы будем рассматривать легионера и русского.
— Зарубежный рынок или наш?
— Любой рынок.
«Динамо» с 47 очками после 35 матчей занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ.