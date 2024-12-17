Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:10

Спортивный директор «Динамо» Сопин — об усилении до дедлайна: «Мы нацелены на нападающего»

Telegram Дзен

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал «СЭ» трансферные приоритеты клуба до дедлайна.

— До дедлайна 10 дней. Стоит ли еще ждать усиления?

— Мы нацелены на нападающего.

— Центральный или крайний?

— Посмотрим, будет это центральный или крайний. Будет лучше, если это будет универсальный хоккеист.

— Легионер или русский?

— Мы будем рассматривать легионера и русского.

— Зарубежный рынок или наш?

— Любой рынок.

«Динамо» с 47 очками после 35 матчей занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ.

Алексей Сопин
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Читайте также
В МИДе назвали разоблачения генерала Кириллова угрожающими для противников РФ
Трамп хочет мира, а ЕС — усилить поддержку Украины. Что пишут СМИ
Баскетболист и бывший муж Седоковой Янис Тимма покончил с собой
Ад последних дней: стали известны новые подробности смерти баскетболиста Яниса Тиммы
Фигуристка Маргарита Дробязко родила первого ребенка в 52 года
В Госдуме предложили штрафовать россиян за дарение алкоголя
Сегодня
Вчера
Неделя