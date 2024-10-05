Спортивный директор «Динамо» Сопин: «Нельзя исключать, что будут обмены и подписания»

Сегодня, 22:19
Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что команда может усилиться по ходу сезона КХЛ.
«Я надеюсь, что да. Мы видели проблемы в обороне, и считаю, что удалось усилить ее. Мы понимали, как можно еще укрепить нападение, и сделали это. С вратарской позицией тоже были проблемы в плей-офф. Не знаю, сработает ли сейчас Хантер Миска. Может быть, Максим Моторыгин заберет место в воротах или Евгений Ярославлев из ВХЛ получит свой шанс. Может быть, еще кто-то появится на горизонте, потому что нельзя исключать, что будут обмены и подписания. Будем работать до конца дозаявок, до 27 декабря, над усилением этих моментов», — приводит «РБ Спорт» слова Сопина.
После 12 матчей «Динамо» с 11 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|12
|8
|4
|18
|2
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|3
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|4
|Сибирь
|12
|7
|5
|14
|5
|Нефтехимик
|12
|5
|7
|13
|6
|Металлург Мг
|13
|6
|7
|12
|7
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|8
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|9
|Авангард
|13
|5
|8
|11
|10
|Лада
|12
|4
|8
|10
|11
|Амур
|11
|4
|7
|9
|12
|Барыс
|13
|2
|11
|5
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|12
|14
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|14
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|11
|14
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|11
|13
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|10
|13
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|12
|12
|И
|Г
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|12
|8
|
|
Барак Дерек
Витязь
|11
|7
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|7
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|12
|7
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|9
|6
|
|
Пинчук Виталий
Динамо
|10
|6
|И
|П
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|10
|11
|
|
Пресс Робин
Металлург Мг
|12
|11
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|11
|10
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|12
|10
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|10
|9
|
|
Бучельников Дмитрий
Витязь
|11
|9