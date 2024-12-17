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Сегодня, 19:38

Сопин — о расставании с О'Деллом: «К сожалению, нам пришлось прийти к этому»

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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал «СЭ» расторжение контракта с нападающим Эриком О'Деллом.

— С какими чувствами вы расстаетесь с О'Деллом?

— Очень тяжелые чувства у нас. Это непростое решение. К сожалению, нам пришлось к этому прийти.

— Были ли варианты с его обменом?

— У нас были варианты обмена, но, к сожалению, они не устраивали сторону игрока.

— Какая сумма компенсации была ему выплачена?

— По регламенту, то есть 50 процентов от остатка контракта.

В текущем сезоне 34-летний нападающий забросил 2 шайбы и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

Канадец выступал в московском клубе с 2021 года. Ранее форвард играл в КХЛ за «Сибирь», «Металлург» и «Сочи».

Федор Носов

Алексей Сопин
Эрик О`Делл
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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