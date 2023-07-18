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Сегодня, 11:51

Сопин о контракте Гусева: «Если все сложится хорошо, будем работать над продлением»

Руслан Минаев
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Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с нападающим Никитой Гусевым. 31-летний форвард подписал однолетнее соглашение.

«Рады приветствовать еще одного новичка, который не нуждается в представлении. Одна из ярких звезд КХЛ будет выступать в динамовской форме. Хочу поблагодарить представителей Никиты за этот переговорный процесс. Профессиональное отношение к работе, к клубу и к своему делу — это то, что мы увидели на протяжении последнего времени. Обсудив все нюансы с агентом и хоккеистом, было принято решение о подписании соглашения на один год. Но если все сложится хорошо, то походу сезона будем работать над продлением контракта», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Гусев выступал за СКА. Он провел 37 матчей за команду в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету 13 игр и 12 (5+7) очков.

Алексей Сопин
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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