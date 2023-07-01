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Сегодня, 13:45

Спортивный директор «Динамо» надеется на положительное решение по гражданству Менелла

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин заявил, что процесс получения российского гражданства американским хоккеистом московского «Динамо» Бреннаном Менеллом идет по плану.

«По Менеллу все идет в положительном русле: он скоро прилетает, все идет своим чередом. Думаю, скоро будут какие-то новости, но все идет положительно, по плану. Если все будет положительно, то в «Динамо» может появиться еще один легионер. В бюджет укладываемся, возможно, будет его небольшое увеличение. Качественно будет другой уровень команды. Все приглашения легионерам мы отправили в июне. Менелл получает визу 5 июля, 7 июля он уже будет в Москве. У Пакетта была проблема с паспортом: когда он подал на визу, не было свободных страниц. Сейчас он оперативно поменял паспорт, должен был получить вчера-позавчера. Он тоже приезжает к сбору команды, все документы оформлены. У Уила действует виза с прошлого года, все будут на первом сборе», — приводит слова Сопина ТАСС.

Ранее спортивный директор московского клуба Алексей Сопин сообщил, что Менелл выразил желание получить российское гражданство.

В середине апреля 25-летний защитник продлил контракт с бело-голубыми, подписав трехлетнее соглашение.

Источник: https://tass.ru/sport/18166729
Алексей Сопин
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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