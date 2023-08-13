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Сегодня, 16:05

Спортивный директор «Магнитки» Гомоляко назвал сильные стороны новичков Джонсона и Ди

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» прокомментировал подписание нападающих Люка Джонсона и Жана-Себастьяна Ди.

— Почему подписали Люка Джонсона?

— Он хороший нападающий, хорошо играет в большинстве, может выйти в меньшинстве в формате «5 на 6». Думаю, он сильнее Джоша Карри. Потому что он может играть в большинстве, очень хорошо бросает кистями, может бросить с ходу. Все смотрят на отрицательный показатель полезности прошлого сезона. Но он играл с молодыми, команда молодая, и еще его больше переводили на край. По всем прошлым сезонам, которые мы просмотрели, он достаточно сильно выглядел. Еще он может постоять за ребят. Боец! Поэтому и выбрали его.

— А что скажете про Жана-Себастьяна Ди?

— Ди — хороший центральный нападающий. Да, показатель полезности тоже не самый лучший, но очки он набирает в каждом сезоне. Хорошо играет в большинстве, ведет игру. То, что мы хотели, и получили. Понятно, что можно было еще кого-то подождать, но времени нет. Сезон на носу, ребята вкатились. Им еще придется набирать форму после долгих перелетов.

— Джонсон и Ди рассматриваются, в первую очередь, как центральные?

— Они могут сыграть и там, и там. Пока рассматриваются, как центральные. С Андреем Разиным мы уже смотрели, как их можно использовать. Кто-то, возможно, сыграет с краю, кто-то в центре. С приходом Ди и Джонсона у нас стало шесть центральных. Лучше пусть их будет шесть, чем четыре.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Гомоляко
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