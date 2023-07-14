Спортивный директор «Магнитки» Гомоляко опроверг интерес к форварду СКА Прохоркину

Сегодня, 16:15
Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» заявил, что не обращался в СКА по поводу перехода нападающего Николая Прохоркина.
— Предполагаете, что до начала сезона вам придется искать нового вратаря?
— До начала сезона поиска иностранного вратаря не будет. Прежде всего наша задача в данный момент — выбрать и подписать лучшего игрока-иностранца в первое звено. Дальше будем думать. Пока центрфорвард — наша главная позиция.
— Им может стать Николай Прохоркин?
— Нет.
— Вы даже не обращались в СКА по нему?
— Нет. По поводу Коли Прохоркина не обращался.