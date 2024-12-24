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Сегодня, 21:15

Спортивный директор «Металлурга» Бирюков: «Большинство и меньшинство — наши резервы»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» высказался о работе тренерского штаба команды во главе с Андреем Разиным.

— Нужно ли усилить тренерский штаб?

— Тренерский штаб формирует в первую очередь главный тренер. Должен быть внутренний микроклимат, определенное доверие каждому человеку. Подбор штаба — прерогатива главного тренера. Необходимость усиления должна идти от него.

— Находясь внутри штаба, главный тренер может понимать, что нужен новый человек, но в то же время новый человек может нарушить «химию», и придется отказаться от помощника, с которым долго работал. И как раз вам, спортивному директору, стоит подсказать, что нужен тренер по большинству или меньшинству. Согласны?

— Меньшинство и большинство — наши резервы. Тренерский штаб знает и видит это. Год назад тоже не все было хорошо, но это издержки нашей системы игры. У «Металлурга» четыре равных звена. Главный тренер так видит философию команды.

— Не много ли отдается на откуп чемпионскому сезону? Год назад сошлось очень много звезд.

— Послушайте, если бы мы долго-долго шли к этому и выиграли — это одно. Но Андрей Разин работает второй год, система выстроилась недавно. Сейчас команда преображается. Есть поступательные шаги вперед. Не все так плохо.

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Евгений Бирюков
ХК Металлург (Магнитогорск)
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