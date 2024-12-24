Спортивный директор «Металлурга» Бирюков высказался о будущем вратаря Набокова

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» заявил, что вратарь Илья Набоков не может быть обменен в СКА.

— Илья Набоков может перейти в СКА?

— Нет. Илья играет в нашей команде. Мы рассчитываем на него и хотим, чтобы он остался.

— Переговоры о продлении контракта с Набоковым ведутся?

— Мы разговариваем с агентом. Илью по каждому моменту не дергаем — для этих дел у него есть представитель. Он знает, что клуб хочет его сохранить. Надеюсь, что переговоры закончатся успехом.

— Сейчас можно понять: Илья больше склоняется к отъезду в «Колорадо» или хочет еще сыграть в КХЛ?

— У Ильи много мыслей в голове, и он еще не определился. С нашей стороны делаем все, чтобы он остался в «Металлурге». Мы очень этого хотим.