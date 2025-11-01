Видео
1 ноября, 17:15

Спортивный директор «Металлурга» Бирюков: «Уверены, что в «Сочи» Самсонов обретет свой уровень»

Алина Савинова

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал обмен с «Сочи», в результате которого южане получили спортивные права на голкипера Илью Самсонова.

Соглашение «Сочи» с 28-летним хоккеистом рассчитано на два года. По информации «СЭ», в этом сезоне зарплата Самсонова составит 28 миллионов рублей, в следующем — 40.

«Мы внимательно следили за развитием карьеры Ильи Самсонова и постоянно были с ним на связи. Когда стало понятно, что вратарь продолжит карьеру в КХЛ, то стали искать варианты. В итоге пришли к соглашению с «Сочи», и оно устроило все стороны. Конечно, это сложное, но необходимое решение, и мы уверены, что в «Сочи» Илья обретет свой уровень и выйдет на максимальную мощность», — приводит пресс-служба «Металлурга» слова Бирюкова.

В сезоне-2024/25 Самсонов выступал за «Вегас» в НХЛ. Он провел 29 матчей в регулярном чемпионате с процентом сейвов 89,08. Также Самсонов ранее играл в «Вашингтоне» и «Торонто».

Источник: https://t.me/metallurgmgn/29302
1

  • mitchelll

    Йопрст....Не бомба, но мощная хлопушка...Читалось, конечно, особенно прошедшей весной....Но Сочи !!!! Но, думается, только на этот сезон. А там - вариантов немало !

    01.11.2025

    Евгений Бирюков
    Илья Самсонов
    Хоккей
    ХК Металлург (Магнитогорск)
    ХК Сочи
