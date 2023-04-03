Спортивный директор «Металлурга» Гомоляко оценил выступление клуба в КХЛ

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал выступление команды в прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

«Нам была поставлена задача. Мы ее не выполнили. Оценка только неудовлетворительная. Других оценок быть не может», — заявил Гомоляко.

«Металлург» завершил прошедший регулярный чемпионат КХЛ на пятом месте Восточной конференции с 83 очками в 68 матчах. В первом раунде плей-офф магнитогорская команда обыграла «Автомобилист» в серии со счетом 4-3, а после всухую проиграла «Авангарду» в четвертьфинале.