Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал информацию об интересе к вратарю «Амура» Евгению Аликину.

«Не знаю, кто пишет о 70 миллионах для Аликина. Вратарей мало выходит на рынок. Аликиным интересуется не только «Магнитка», но и многие клубы. Но названная сумма неподъемная. По крайней мере для него. Мы ему пока вообще ничего не предлагали. У нас есть мысли, но сейчас начинается плей-офф. Ни с кем разговаривать не будем», — заявил Гомоляко.

Ранее «СЭ» стало известно, что несколько клубов Восточной и Западной конференций заинтересованы в подписании Аликина. Фаворитом в борьбе за голкипера является «Металлург».

В нынешнем сезоне 28-летний Аликин провел 39 матчей, в том числе 5 без пропущенных шайб. Его коэффициент надежности составляет 2,03 при 93,7 процента отраженных бросков.