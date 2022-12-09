Спортивный директор «Металлурга» рассказал, как отнесся к ужесточению лимита на легионеров в КХЛ

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко выразил свое отношение к ужесточению лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года.

В пятницу в Челябинске прошло совещание руководителей клубов КХЛ.

— Как вы относитесь к тому, что КХЛ поставили перед фактом в вопросе лимита на легионеров?

— Это вопрос не ко мне, а к Алексею Морозову. Конечно, это неправильно. Должно учитываться каждое мнение.

— Не думаете, что из-за сокращения лимита возрастут цены на топ-легионеров?

— Меня больше тревожит, что средние российские игроки запросят большие деньги. И некоторые хоккеисты, которые не умеют делать подкидку, будут получать ближе к миллиону долларов. Считаю, что это неправильно.

6 декабря Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ — с сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.