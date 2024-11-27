Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

Спортивный директор «Нефтехимика»: «В 30 лет Профака приехал бы сюда просто зарабатывать деньги»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский в интервью «СЭ» рассказал о подписании защитника Луки Профака.

— Профака — праворукий, габаритный и достаточно подвижный хоккеист. То, что он сейчас умеет, это не потолок. Он еще многому может научиться. Важный момент: будь иностранцу 30 или больше лет, он приехал бы сюда просто зарабатывать деньги, доигрывать. Эта история пройдена много раз в нашей лиге. А Профаке только 22 года. Ему есть что доказывать, он рвется в бой, желание видно, — говорил Марчинский в августе о канадском новичке.

КХЛ
ХК Нефтехимик

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву предателем Родины
Судья запретила креститься дзюдоисту на соревнованиях в Москве
УЕФА включил сейв российского голкипера ПСЖ Сафонова в число лучших в туре ЛЧ
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
Два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области
Сегодня
Вчера
Неделя