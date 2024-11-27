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Сегодня, 15:00

Спортивный директор «Нефтехимика»: «Иван Федотов каждый раз на предсезонке спрашивал, вытянулся ли он за лето»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский в интервью «СЭ» рассказал, как тренировал в команде МХЛ «Реактор» вратаря Ивана Федотова.

— Моим первым подопечным стал Ванька Федотов! Он 1996 года рождения, а я — 1993-го. Мы еще успели поиграть вместе, а потом я закончил и на следующий год уже тренировал его. Выходили на полчаса раньше основного состава, делали упражнения... Так я и оказался в клубе.

— Федотов в юные годы выделялся?

— Своими габаритами и отношением к делу.

— Можно было разглядеть в нем голкипера, который сыграет на Олимпиаде и уедет в НХЛ?

— Ни про одного хоккеиста в таком возрасте нельзя сказать, что он обязательно заиграет и станет звездой. Исключение — таланты уровня Овечкина или Демидова. Но даже это не гарантия, есть куча сопутствующих факторов, таких как травмы, звездная болезнь и так далее. Это таланты большой величины.

Про Федотова в те годы могу сказать так: большой, пластичный, хорошо двигается для своих 202 см роста. Я еще каждый раз на предсезонке спрашивал, вытянулся ли он за лето. Парень старался, работал на тренировках, хотя мог меня и не слушать. Но на тот момент нельзя было сказать, что он сыграет на Олимпиаде и подпишет контракт в НХЛ.

Хоккеисты &laquo;Нефтехимика&raquo;. Работал в Китае и Узбекистане, а теперь формирует клуб КХЛ. История самого молодого генменеджера лиги
Иван Федотов
ХК Нефтехимик

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