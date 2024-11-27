Спортивный директор «Нефтехимика» рассказал о трудностях в ведении переговоров с игроками

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с хоккеистами.

— Как фактор города влияет на переговоры с иностранцами?

— Город — один из факторов в переговорах. Поясню на примере. У нас аэропорт расположен так, что, когда едешь в город, проезжаешь завод. И первое впечатление о Нижнекамске — завод. У них нет возможности увидеть, что на каждом шагу парки, что у нас прекрасная набережная, велосипедные дорожки, рестораны, торговые центры, все в шаговой доступности.

Но мы работаем в этом направлении, собираем портфолио о городе с видами летом и зимой. Чтобы все понимали, что «Нижнекамскнефтехим» — это важнейшее градообразующее предприятие, что в Нижнекамске много интересных привлекательных мест, что есть все для комфортного проживания и семейных ребят.