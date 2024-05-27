Спортивный директор «Сибири»: «Шашков считает, что ему нужно сменить команду»

Спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов в интервью «СЭ» рассказал, что нападающий новосибирцев Никита Шашков не принял квалификационное предложение клуба и решил покинуть Новосибирск.

— На сколько процентов процесс селекции «Сибири» можно считать завершенным?

— Есть пара точек, которые нам нужно пройти. В первую очередь это ситуация по Никите Шашкову. Клуб сделал ему улучшенное предложение. К сожалению, он с ним не согласился и посчитал, что на данном этапе карьеры ему нужно сменить команду. Мы уважаем его решение.

В разговоре Никита выразил благодарность клубу за то, что ему улучшили условия. Если он и его семья считают, что лучше будет перейти, то пусть будет так. Естественно, мы хотели бы получить весомую компенсацию за хорошего нападающего с отличным потенциалом. От этого будет многое зависеть.

Плюс есть определенные мысли по дополнительному комплектованию команды. Не буду пока подсвечивать эту историю. Не говорю, что пойдем в сезоне с теми, кто уже есть в составе. Однако все это будет зависеть от разных факторов.

Также будем прощаться с двумя-тремя хоккеистами, у которых есть действующие контракты. Это точно будет один нападающий и один защитник. Нужно будет немного расчистить платежную ведомость, так как у нас есть рамки бюджета. Не хотелось бы расставаться с кем-то, но нужно вписываться в определенные рамки.

— Вы наверняка уже находитесь в ожидании оффершита по Шашкову. Хотелось бы понять ваш дальнейший план по нему: это будет повторение предложения другого клуба и последующий обмен или вы просто рассчитываете получить денежную компенсацию?

— Все будет зависеть от размера предложения. Если оно будет умеренным и сдержанным, то будем рассматривать вопрос о сохранении Шашкова. Если будем понимать, что цифры для нас велики, то, конечно, отпустим Никиту за денежную компенсацию.