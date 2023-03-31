Спортивный директор «Сибири» рассказал, как продвигается поиск новых легионеров

Спортивный директор «Сибири» Сергей Климович рассказал, как обстоят дела новосибирского клуба на рынке иностранных игроков.

— Игорь Варицкий нашел одного из лучших защитников этого сезона Джереми Роя в чемпионате Словакии. На какой рынок сейчас обратите внимание при поиске легионера?

— Мы уже понимаем позиции, на которые нам нужны люди. Их буквально одна-полторы. Не буду раскрывать всех секретов, потому что работа еще ведется. Рынки действительно сузились. Если раньше мы могли найти игрока, выйти на него и предложить хорошие условия, то сейчас банально проблема найти человека, готового ехать в Россию. И уже игровые качества уходят на второй план. Мы можем найти хоть 10 интересных нам игроков. Но если из них никто не поедет, то вся работа будет просто бесполезной. Поэтому легионеры, которые уже выступают в КХЛ, вырастают в цене в несколько раз.

— Насколько сейчас конкурентоспособна лига Восточного побережья, откуда агенты активно предлагали людей по ходу сезона? Тот же Джастин Дэнфорт в свое время вылез именно оттуда.

— Я не играл в Ист Косте, но отчетливо представляю, что это за лига. Если мы говорим про Дэнфорта, то, когда человек выходит из Ист Коста, обкатывается в Европе и потом едет в КХЛ — это одна ситуация. А когда его предлагают непосредственно оттуда, то это другая ситуация — это уже немного другой уровень для России. Таким легионерам будет сложно сходу заиграть здесь. Для начала людям из ECHL нужно понять, что вообще представляет из себя европейский хоккей.