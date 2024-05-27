Меркулов: «Бюджет «Сибири» останется на прежнем уровне»

Спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов в интервью «СЭ» рассказал, увеличился ли бюджет клуба по сравнению с прошлым сезоном.

— Бюджет клуба останется на уровне прошлого сезона?

— Про бюджет клуба в целом говорить не буду. Могу только сказать, что расходы на формирование команды останутся примерно на том же уровне.

— У Фастовского было стойкое убеждение, что «Сибири» не нужно повышать зарплатный фонд.

— Это его мнение. Что касается повышения зарплатного фонда команды, то здесь не стоит забывать, что в последнее время пол заработных плат каждый год рос и в будущем сезоне составит уже 450 миллионов рублей. Таким образом, если твой зарплатный фонд остается на том же уровне, то ты становишься менее конкурентным на рынке.

Что касается того бюджета, который есть, и тех задач, которые можно достичь с учетом этих финансовых возможностей, то перед нами есть примеры команд, достигающих результата с еще меньшим бюджетом. Считаю, что наш бюджет достаточен, чтобы добиваться достойного спортивного результата.