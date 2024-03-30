Меркулов: «Стиль «Сибири» будет зависеть от исполнителей, которых мы будем иметь в составе»

Спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов в интервью «СЭ» рассказал, в какой хоккей будет играть команда при Анваре Гатиятулине.

— Если говорить про стиль игры, то здесь все достаточно условно. Что такое атакующий хоккей? Это когда все бегут вперед с шашками наголо? Это, конечно, все здорово, если ты понимаешь, что у тебя все в порядке сзади и у тебя команда обучена игре в обороне. Но от игры к игре тактика варьируется. С кем-то ты можешь позволить себе сыграть в атакующий хоккей, с кем-то — приходится подстраиваться под соперника и играть осторожнее.

Наш руководитель губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников тоже общался с ним. Мы пришли к общему знаменателю, что команда в идеале должна придерживаться современного атакующего хоккея. Однако все будет зависеть от исполнителей, которых мы будем иметь в составе. Хотим выстроить систему, чтобы игроки понимали в определенных ситуациях они должны действовать в определенной манере.

Очень надеюсь, что у нас получится играть в хоккей, который будет нравиться болельщикам, но при этом еще и приносить результат. Сами понимаете, что результат порой превалирует над содержанием.