Спортивный директор «Сибири»: «Омоложение команды напрашивается!»

Спортивный директор «Сибири» Сергей Климович рассказал, назрела ли перестройка у новосибирского клуба.

— ВХЛ сейчас один из основных рынков, на котором планируете работать? «Сибирь» довольно удачно подписала Дениса Костина, но пока не угадала с Антоном Назаревичем.

— Соглашусь, что Назаревич пока вызывает вопросы. Тут тоже есть определенные нюансы. Скажу честно, ожидали большего. Нужно смотреть на то, кто нам нужен и, кто у нас уже есть. Считаю, что в «Сибири» есть игроки, чей потенциал мы еще недораскрыли. В моем понимании, они должны играть на порядок выше. И мы обязаны сделать все, чтобы они заиграли на таком уровне.

— У «Сибири» сейчас назрела перестройка?

— Скажу так: омоложение напрашивается. Как оно будет дальше — пока непонятно. Хочется увеличить темп игры, и многие команды сейчас приходят к этому. Тот же Кудашов буквально вчера сказал в интервью, что он не будет использовать небыстрых игроков.

Будем обращать внимание на свои резервы. Сами понимаете, какие сейчас цены на игроков — для нас они неподъемны. Поэтому хочется выводить имеющихся парней на новый уровень. В «Сибири» есть много парней с нераскрытым потенциалом — меня никто не переубедит в этом.