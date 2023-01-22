Спортивный директор «Сочи» Бадюков: «Молодые игроки из КХЛ после регулярного чемпионата присоединятся к «Капитану»

Заместитель генерального директора по спортивным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что хоккеисты из главной команды системы южного клуба после окончания регулярки продолжат играть в плей-офф МХЛ.

— Думаете, что Кокорев будет работать в следующем сезоне?

— Поживем — увидим. Сейчас он получает необходимый тренерский опыт. Посмотрим, какая будет отдача. На первом собрании Дмитрий сказал, что будут играть только те, кто будет биться. Характер должен быть виден сразу.

— Здорово себя проявляет тренер Вадим Хомицкий. Сейчас он в молодежной команде системы — ступинском «Капитане». Не думали вернуть его обратно в главную команду?

— У «Капитана» серьезные задачи в МХЛ. На настоящий момент там собралась очень серьезная команда. К ней после окончания регулярного чемпионата КХЛ присоединятся ребята из главной команды, которые еще могут выступать в молодежной лиге.