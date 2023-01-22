Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

22 января, 22:45

Спортивный директор «Сочи» Бадюков: «Молодые игроки из КХЛ после регулярного чемпионата присоединятся к «Капитану»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Telegram Дзен

Заместитель генерального директора по спортивным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что хоккеисты из главной команды системы южного клуба после окончания регулярки продолжат играть в плей-офф МХЛ.

— Думаете, что Кокорев будет работать в следующем сезоне?

— Поживем — увидим. Сейчас он получает необходимый тренерский опыт. Посмотрим, какая будет отдача. На первом собрании Дмитрий сказал, что будут играть только те, кто будет биться. Характер должен быть виден сразу.

— Здорово себя проявляет тренер Вадим Хомицкий. Сейчас он в молодежной команде системы — ступинском «Капитане». Не думали вернуть его обратно в главную команду?

— У «Капитана» серьезные задачи в МХЛ. На настоящий момент там собралась очень серьезная команда. К ней после окончания регулярного чемпионата КХЛ присоединятся ребята из главной команды, которые еще могут выступать в молодежной лиге.

Сергей Светлов. Спортивный директор «Сочи» Бадюков прокомментировал отставку Светлова

Алексей Бадюков
КХЛ
ХК Капитан
ХК Сочи
МХЛ
5
0
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Спортивный директор «Сочи» Бадюков прокомментировал отставку Светлова

Спортивный директор «Сочи» Бадюков признал, что менеджмент клуба ошибся с легионерами