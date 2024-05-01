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Сегодня, 00:45

Спортивный директор «Спартака» Беляев: «У нас не будет контрактов на 80 миллионов рублей в год»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев в интервью «СЭ» рассказал о финансовой философии клуба и контрактах хоккеистов красно-белых.

— В «Спартаке» нет игроков с высокими зарплатами для всей лиги, как в «Авангарде», «Салавате Юлаеве», СКА. Чтобы бороться за игроков уровня Никиты Гусева, Владимира Ткачева, Александра Хмелевски, нужно предлагать большие деньги. Готов ли на это «Спартак»? Вашей концепции соответствуют новички с зарплатой 80+ миллионов рублей?

— Нет, в «Спартак» на сегодняшний день такое невозможно. Мы готовы давать достойные контракты игрокам. Гарантированная часть контракта в «Спартаке» не самая большая по меркам КХЛ, но в клубе есть система бонусов, как индивидуальных, так и командных. Игроки при достижении определенных результатов при хорошем сезоне могут зарабатывать на уровне ведущих хоккеистов лиги. Мы предлагаем хоккеистам наши правила. Если они соглашаются, то подписывают контракт и играют за «Спартак».

Клуб действует строго в рамках регламента. Мы можем предложить хорошую локацию, условия для развития, хорошие бытовые условия. Ко всем игрокам у нас одинаковые требования и одинаковое отношение. Мы не можем и не хотим рушить баланс контрактов в раздевалке. Это очень тонкий момент, которому уделяем большое внимание.

— Самый большой оклад в «Спартаке»?

— Вы же знаете, что это контракт Голдобина.

— Контракт выше, чем у Голдобина, вы не можете предложить?

— Нет. Гарантированная часть контракта в нашей команде максимальная у Голдобина — 45 миллионов. Но есть бонусная часть, при выполнении которой можно заработать очень достойные деньги, находясь в Москве. Каждый выбирает лучшие бытовые условия для себя и своей семьи. Условия, которые мы предлагаем, конкурентоспособны.

Николай Голдобин. «Максимальный оклад в «Спартаке» сейчас — 45 миллионов Голдобина. Выше никому не предлагаем»

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