Ложкин: «Витязю» удалось подготовить Шерстнева, Деткова, Бусыгина и Ярового»

Спортивный директор «Витязя» Евгений Ложкин рассказал, кого из игроков молодежной команды считает наиболее перспективными.

«Результата мы не достигли, проиграв «Капитану». Но тренерский штаб подготовил вратаря Савелия Шерстнева, который отправился в «Рязань-ВДВ». Там все им восхищаются. Также нам удалось подготовить защитников Беляева, Деткова и Швангирадзе. Двое из них сейчас с нами, они уверенно зашли в основную команду. Беляев работает в Рязани, у него все здорово. Также получилось наиграть Алмазова, Ярового и Бусыгина», — цитирует Ложкина «РБ Спорт».

Основная команда «Витязя» на старте нового сезона КХЛ сыграет против «Амура». Матч между командами пройдет 2 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.