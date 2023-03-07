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Сегодня, 16:56

Спортивный директор «Витязя» заявил, что у Ярового все будет хорошо

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Витязя» Евгений Ложкин оценил выступление молодых игроков в составе подмосковного клуба в текущем сезоне.

«Итоги сезона мы пока еще не подводили, но спортивным результатом недовольны. Каких-то скоропалительных выводов в клубе не делают. Да, мы не попали в плей-офф, но мы прекрасно знаем все наши плюсы и минусы. Четыре игрока из «молодежки» выступали в этом году за основную команду? Не буду давать никаких оценок. Васильев и Ануфриев не сумели толком там закрепиться. Бусыгин же смог это сделать без каких-либо авансов. Есть уверенность в нашем будущем. Яровой? Оставлю без ответа этот вопрос. Для него сезон не закончился. Пусть играет в плей-офф. Это наш проспект, мы его ведем. У него точно все будет хорошо», — приводит слова Ложкина «РБ Спорт».

5 марта «Локомотив» обыграл «Витязь» (4:0) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Локомотив» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 7 марта на домашней площадке «Витязя» в Балашихе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-vityazya-yarovoj-nash-prospekt-u-nego-vse-budet-horosho/
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