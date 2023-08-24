Спортивный юрист рассказал об угрозах для ЦСКА в случае несоблюдения дисквалификации Федотова

Спортивный юрист Валерий Федореев рассказал, что грозит ЦСКА в случае несоблюдения дисквалификации голкипера Ивана Федотова.

«Поскольку ИИХФ признала контракт Федотова с «Филадельфией» действующим, соответственно, был наложен запрет на регистрацию в ЦСКА, а также дисквалификация сроком на четыре месяца. Если армейцы откажутся соблюдать требование, теоретически в отношении клуба способны ввести дополнительные санкции. Речь о довольно значительных штрафах, в том числе за каждый выход на лед. Вполне могут снять и очки. Что куда важнее для коллектива: если он завоюет Кубок Гагарина, то рискует лишиться звания чемпиона России», — заявил Федореев RT.