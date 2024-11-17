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Сегодня, 03:49

Спунер — о победе над «Нефтехимиком»: «Надеюсь, это придаст «Авангарду» уверенность на будущее»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Авангарда» Райан Спунер подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).

«Думаю, первые два периода мы действовали уверенно, но вот в начале третьего расслабились, позволили сопернику создать несколько моментов. Хорошо, что все-таки собрались, довели дело до победы. Надеюсь, нам придаст это уверенность на будущее. Мой гол в овертайме через рикошет? Да, так и планировалось, так и был задумано. Но вообще, я делал передачу на Касселса, и классно, что получился такой отскок в ворота», — приводит слова Спунера официальный сайт КХЛ.

«Авангард» набрал 22 очка за 25 матчей и располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел седьмое поражение в последних восьми встречах, но сохраняет седьмую строчку с 26 баллами после 28 игр.

Райан Спунер
КХЛ
ХК Авангард
ХК Нефтехимик

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