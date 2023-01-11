Срок погашения задолженности «Динамо» перед Шипачевым рассчитан до 30 апреля

Сегодня, 09:43
Московское «Динамо» должно погасить задолженность перед бывшим нападающим команды Вадимом Шипачевым до 30 апреля, сообщил генменеджер клуба Алексей Сопин.
«В рамках подписанного с ним соглашения погашение задолженности должно осуществиться до 30 апреля. С момента подписания нового соглашения ничего не изменилось», — приводит слова Сопина ТАСС.
В середине ноября стало известно, что клуб достиг с 35-летним игроком нового соглашения о погашении задолженности. Сообщалось, что «Динамо» выплатит Шипачеву менее половины от прежней суммы.
В межсезонье форвард перешел из «Динамо» в «Ак Барс». В сезоне-2022/23 Шипачев провел за казанскую команду 48 игр, в которых набрал 34 (6+28) очка.