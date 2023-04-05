Стала известна возможная причина гибели отца хоккеиста Мичкова

Отец нападающего «Сочи» Матвея Мичкова Андрей страдал от проблем с сердцем, что могло стать причиной его смерти, сообщает РЕН ТВ.

«У Андрея было слабое сердце, периодически жаловался», — сообщил источник.

4 апреля стало известно, что Андрей Мичков пропал. Вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь.

Позднее во вторник сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома. Отец хоккеиста был найден мертвым.