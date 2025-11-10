Стала известна зарплата Кравцова в «Тракторе»

Нападающий Виталий Кравцов подписал контракт с «Трактором» на три года.

Как стало известно «СЭ», зарплата 25-летнего игрока в первый сезон составит 30 миллионов рублей, в остальные два — по 85 миллионов рублей.

В августе Кравцов пробовал вернуться в НХЛ и подписал двусторонний контракт с «Ванкувером» на один год. Нападающий сыграл в двух предсезонных матчах за канадскую команду и не отметился результативными действиями. В начале ноября «Кэнакс» выставили россиянина на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.

Кравцов выступает в системе «Трактора» с 2016 года с перерывами и теперь возвращается в челябинский клуб из Северной Америки в четвертый раз. В сезоне КХЛ-2024/25 форвард провел 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 58 (27+31) очков, в плей-офф он забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 19 играх.