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Сегодня, 12:40

Стала известна зарплата нападающего Гальченюка в «Амуре»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Бывший нападающий СКА Алекс Гальченюк подписал однолетний контракт с «Амуром».

Как стало известно «СЭ», зарплата 30-летнего американца в хабаровском клубе составит 80 миллионов рублей, бонусы — 8 миллионов.

В пятницу, 17 мая, СКА объявил о расторжении контрака с Гальченюком. В прошедшем сезоне хоккеист отыграл 70 матчей за армейцев, в которых забросил 18 шайб и отдал 29 результативных передач.

Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета «Монреаля», «Аризоны», «Питтсбурга», «Миннесоты», «Оттавы», «Торонто» и «Колорадо». Всего в НХЛ форвард провел 654 встречи, набрав 354 (146+208) очка.

Александр Гальченюк-младший
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК СКА
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Гальченюк расторг контракт со СКА и продолжит карьеру в «Амуре»