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Сегодня, 10:51

Стала известна зарплата нападающего СКА Гусева по новому контракту

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Никита Гусев.
Фото ХК СКА
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Стала известна зарплата нападающего Никиты Гусева, который вернулся в СКА.

Как стало известно «СЭ», до конца этого сезона игрок получит 40 миллионов рублей.

Во вторник, 1 ноября, СКА объявил о заключении контракта с Гусевым на 2 года. 30-летний россиянин будет выступать за команду под 97-м номером, под которым выступал ранее.

Гусев играл за СКА с 2015 по 2019 год, а также в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне он набрал 35 (10+25) очков в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ, а также 16 (7+9) очков в 16 встречах.

Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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