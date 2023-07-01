Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:30

Стала известна зарплата новичка «Барыса» Паскуале

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеист Эдди Паскуале.
Эдди Паскуале.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», зарплата вратаря Эдди Паскуале в «Барысе» составит около 65 миллионов рублей в год.

14 июня 32-летний канадский хоккеист стал игроком казахстанской команды. 1 июля стало известно, что клуб заключил одностороннее соглашение с голкипером на два сезона до 30 апреля 2025-го.

В прошлом сезоне Паскуале провел 50 матчей за «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 23 победы при показателе отраженных бросков — 92,7 процента. В плей-офф — 10 игр, 4 победы и 90,6 процента отраженных бросков.

Ранее вратарь выступал за «Локомотив» и «Тампу-Бэй».

Александр Радулов. Равномерная регулярка и перекрестный плей-офф. КХЛ готова к новым экспериментам
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
0
Читайте также
Черчесов: «До конца матча не был уверен в победе России над Испанией на ЧМ-2018»
«Сельта» посвятила Карпину пост в соцсети, назвав дуэтом мечты их связку с Мостовым
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
За месяц в России подорожали четыре комплектации автомобилей
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Федотов подписал двухлетний контракт с ЦСКА

Спортивный директор «Динамо» надеется на положительное решение по гражданству Менелла