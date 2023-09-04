Стала известна зарплата новичка «Торпедо» Линча

Сегодня, 14:28
Сегодня, 4 сентября, нападающий Бобби Линч подписал контракт с «Торпедо».
Как стало известно «СЭ», зарплата Линча составит 10 миллионов рублей в год.
В прошлом сезоне 25-летний американец выступал за «Рокфорд» — фарм-клуб «Чикаго». Форвард набрал 19 (11+8) очков в 64 матчах АХЛ.
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|16:30
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Барыс – Сибирь
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|17:00
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Автомобилист – Сал. Юлаев
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|18:00
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Лада – СКА
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|19:00
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Витязь – Динамо Мн
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|19:30
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Куньлунь – Сочи
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|19:30
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Спартак – Северсталь
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|19:30
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Динамо – Амур
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|4.09
|19:30
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Ак Барс – Трактор
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