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Сегодня, 11:40

Стала известна зарплата Разина в «Металлурге»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«СЭ» стали известны подробности контракта Андрея Разина с «Металлургом». Новый главный тренер магнитогорцев заработает 35 миллионов рублей за сезон.

Как ранее сообщал «СЭ», соглашение «Металлурга» с 49-летним российским специалистом будет подписано по схеме по системе — «1+1». Контракт продлят на второй год, если клуб пройдет первый раунд плей-офф в следующем сезоне.

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.

Разин возглавлял «Северсталь» с 2018 года. В сезоне-2022/23 команда из Череповца вышла в первый раунд плей-офф, в котором проиграла ЦСКА со счетом 3-4 в серии

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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