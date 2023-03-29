Стала известна зарплата Разина в «Металлурге»

«СЭ» стали известны подробности контракта Андрея Разина с «Металлургом». Новый главный тренер магнитогорцев заработает 35 миллионов рублей за сезон.

Как ранее сообщал «СЭ», соглашение «Металлурга» с 49-летним российским специалистом будет подписано по схеме по системе — «1+1». Контракт продлят на второй год, если клуб пройдет первый раунд плей-офф в следующем сезоне.

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.

Разин возглавлял «Северсталь» с 2018 года. В сезоне-2022/23 команда из Череповца вышла в первый раунд плей-офф, в котором проиграла ЦСКА со счетом 3-4 в серии