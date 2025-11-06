Видео
6 ноября, 12:54

Стала известна зарплата вратаря Самонова в ЦСКА

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Голкипер Александр Самонов, обменянный ЦСКА из «Салавата Юлаева», подписал новый двухлетний контракт с клубом.

По его условиям в этом сезоне вратарь заработает 15 миллионов рублей, в следующем — 50.

В сезоне-2025/26 30-летний голкипер в 13 матчах за уфимскую команду одержал 3 победы, его коэффициент надежности составил 3,05, а процент отраженных бросков — 88,7.

За «Салават Юлаев» Самонов играл с 2023 года.

19

  • Сон Морфей

    :rofl:

    06.11.2025

  • Сон Морфей

    Чудеса на виражах

    06.11.2025

  • Сергей

    Зислис уже свои губы приготовил?

    06.11.2025

  • knight templar

    У главреда наверняка большая, а вот у авторов гонорар зависит от количества публикаций по спартак за месяц

    06.11.2025

  • Иван-крестьянский сын

    Что-то статистика не впечатляет! Мне вот интересно, а почему нельзя было взять Дорожко?

    06.11.2025

  • oykc

    Это значит, что в следующем сезоне будет другой вратарь.

    06.11.2025

  • Сергей Маркин

    Бессонными, тревожными ночами я терзался мыслью о зарплате, неизвестного мне персонажа с загодочной фамилией.

    06.11.2025

  • Павел Леонидович

    что то переплачивают

    06.11.2025

  • hant64

    Не один ли хрен?:grin:

    06.11.2025

  • sergey485

    Вот так тов. Самонов узнал размер своей зарплаты... И окуел...

    06.11.2025

  • с этим у них трудности! считать чужое они завсегда и быстро

    06.11.2025

  • фанат

    Хоть этот, по сравнению с муляжём уже лучше.

    06.11.2025

  • yarkvasu2013

    Надо в деле смотреть - а потом уже зарплату оговаривать.

    06.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Стала известна зарплата учителя Иванова в Новосибирске... Это личная информация и она не должна никого ипать.

    06.11.2025

  • mikeV

    Огласили бы лучше зарплаты всех авторов СЭ и главреда.

    06.11.2025

  • sdf_1

    По его (контракта) условиям в этом сезоне вратарь заработает 15 миллионов рублей, в следующем — 50. ----------------- Это подразумевает, что в следующем сезоне Александр Самонов должен играть в три раза лучше, чем в нынешнем

    06.11.2025

  • За спорт!

    Хотели Самсонова, взяли Самонова.

    06.11.2025

  • ёzhic8

    Обменяли то на что? На полную упряжь или только на седло?

    06.11.2025

  • Highlander

    Это личная информация и она не должна никого ипать.

    06.11.2025

    КХЛ
    ХК Салават Юлаев
    ХК ЦСКА (Москва)
    Александр Самонов
