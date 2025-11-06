Стала известна зарплата вратаря Самонова в ЦСКА

6 ноября, 12:54
Голкипер Александр Самонов, обменянный ЦСКА из «Салавата Юлаева», подписал новый двухлетний контракт с клубом.
По его условиям в этом сезоне вратарь заработает 15 миллионов рублей, в следующем — 50.
В сезоне-2025/26 30-летний голкипер в 13 матчах за уфимскую команду одержал 3 победы, его коэффициент надежности составил 3,05, а процент отраженных бросков — 88,7.
За «Салават Юлаев» Самонов играл с 2023 года.
06.11.2025
06.11.2025
06.11.2025
06.11.2025
Что-то статистика не впечатляет! Мне вот интересно, а почему нельзя было взять Дорожко?
06.11.2025
Это значит, что в следующем сезоне будет другой вратарь.
06.11.2025
06.11.2025
06.11.2025
06.11.2025
06.11.2025
06.11.2025
06.11.2025
Надо в деле смотреть - а потом уже зарплату оговаривать.
06.11.2025
06.11.2025
06.11.2025
По его (контракта) условиям в этом сезоне вратарь заработает 15 миллионов рублей, в следующем — 50. ----------------- Это подразумевает, что в следующем сезоне Александр Самонов должен играть в три раза лучше, чем в нынешнем
06.11.2025
06.11.2025
06.11.2025
06.11.2025