Стала известна зарплата вратаря Самонова в ЦСКА

Голкипер Александр Самонов, обменянный ЦСКА из «Салавата Юлаева», подписал новый двухлетний контракт с клубом.

По его условиям в этом сезоне вратарь заработает 15 миллионов рублей, в следующем — 50.

В сезоне-2025/26 30-летний голкипер в 13 матчах за уфимскую команду одержал 3 победы, его коэффициент надежности составил 3,05, а процент отраженных бросков — 88,7.

За «Салават Юлаев» Самонов играл с 2023 года.