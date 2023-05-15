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15 мая, 12:53

Стала известна зарплата защитника «Адмирала» Чудинова

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Максим Чудинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Адмирал» подписал однолетний контракт с защитником Максимом Чудиновым. Ранее «СЭ» первым сообщил о готовящемся подписании.

По нашей информации, зарплата 33-летнего Чудинова составит 25 миллионов рублей в год.

В сезоне-2022/23 игрок выступал в составе «Ак Барса» и московского «Спартака», на его счету 6 (3+3) очков в 40 матчах регулярного чемпионата.

Чудинов завоевал три Кубка Гагарина, выступая за СКА (2015, 2017) и «Авангард» (2021). Он также является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.

Максим Чудинов
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
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