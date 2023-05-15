Стала известна зарплата защитника «Адмирала» Чудинова

«Адмирал» подписал однолетний контракт с защитником Максимом Чудиновым. Ранее «СЭ» первым сообщил о готовящемся подписании.

По нашей информации, зарплата 33-летнего Чудинова составит 25 миллионов рублей в год.

В сезоне-2022/23 игрок выступал в составе «Ак Барса» и московского «Спартака», на его счету 6 (3+3) очков в 40 матчах регулярного чемпионата.

Чудинов завоевал три Кубка Гагарина, выступая за СКА (2015, 2017) и «Авангард» (2021). Он также является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.