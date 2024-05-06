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Сегодня, 16:35

Стала известна зарплата защитника Гордеева по новому контракту с «Сибирью»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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«Сибирь» подписала новый контракт на два года с защитником клуба Федором Гордеевым.

Как стало известно «СЭ», зарплата 25-летнего хоккеиста в следующем сезоне составит 15 миллионов рублей в год, а в сезоне-2025/26 — 20 миллионов.

В минувшем сезоне с «Сибири» были сняты четыре очка из-за нарушения лимита на легионеров: в клубе не учли, что Гордеева имеет американское спортивное гражданство. С сезона-2024/25 защитника будет считаться россиянином.

В прошедшем сезоне Гордеев отыграл 42 матча, в которых забросил 2 шайбы и отдал 5 результативных передач.

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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