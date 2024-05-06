Стала известна зарплата защитника Гордеева по новому контракту с «Сибирью»

Сегодня, 16:35
«Сибирь» подписала новый контракт на два года с защитником клуба Федором Гордеевым.
Как стало известно «СЭ», зарплата 25-летнего хоккеиста в следующем сезоне составит 15 миллионов рублей в год, а в сезоне-2025/26 — 20 миллионов.
В минувшем сезоне с «Сибири» были сняты четыре очка из-за нарушения лимита на легионеров: в клубе не учли, что Гордеева имеет американское спортивное гражданство. С сезона-2024/25 защитника будет считаться россиянином.
В прошедшем сезоне Гордеев отыграл 42 матча, в которых забросил 2 шайбы и отдал 5 результативных передач.