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Сегодня, 16:00

Стала известна зарплата защитника «Спартака» Кина

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Защитник Джоуи Кин подписал контракт со «Спартаком» до конца нынешнего сезона.

Зарплата игрока составит около 31 миллиона рублей в год.

24-летний американец играл за «Спартак» с 2022 года. В прошедшем сезоне он набрал 24 (6+18) очка в 64 матчах регулярного сезона КХЛ.

После трех матчей «Спартак» с 4 очками занимает четвертое место в Западной Конференции КХЛ.

ХК Спартак (Москва)
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0
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