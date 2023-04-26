Стала известна зарплата защитника «Витязя» Роя по новому контракту

Во вторник, 25 апреля защитник «Витязя» Джереми Рой продлил контракт с клубом на два года.

Как стало известно «СЭ», зарплата 25-летнего канадца составит 42 миллиона рублей в год. Кроме того, в соглашении прописаны большие бонусы за индивидуальные достижения.

Джереми Рой выступает за «Витязь» с 2022 года. В сезоне-2022/23 он набрал 31 (4+27) очко в 68 матчах за подмосковную команду в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также сделал одну голевую передачу за пять игр в Кубке Гагарина.