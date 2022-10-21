Стали известны 12 участников Матча Звезд КХЛ, выбранных журналистами

Представители СМИ выбрали игроков на Матч Звезд КХЛ-2022, сообщает официальный сайт лиги.

Дивизион Боброва

Нападающие: Алексей Кручинин («Торпедо», дебютант); Дамир Жафяров (СКА, дебютант);

Защитник: Егор Савиков («Спартак», дебютант).

Дивизион Тарасова

Нападающие: Дмитрий Рашевский («Динамо» Мск, дебютант); Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар», второй Матч Звезд); Максим Шалунов («Локомотив», второй Матч Звезд).

Дивизион Харламова

Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист», третий Матч Звезд); Павел Порядин («Нефтехимик», второй Матч Звезд); Николай Голдобин («Металлург», дебютант).

Дивизион Чернышева

Нападающие: Ярослав Лихачев («Амур», дебютант); Александр Шаров («Сибирь», дебютант);

Защитник: Либор Шулак («Адмирал», дебютант).

Ранее определились первые 16 участников по итогам голосования болельщиков.

Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой.

Каждая команда будет состоять из 11 игроков (2 вратаря и 9 полевых), включая лучших игроков Кубка Вызова МХЛ.

Матч Звезд КХЛ-2022 пройдет с 10 по 11 декабря в Челябинске.