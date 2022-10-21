Стали известны 12 участников Матча Звезд КХЛ, выбранных журналистами

Сегодня, 13:08
Представители СМИ выбрали игроков на Матч Звезд КХЛ-2022, сообщает официальный сайт лиги.
Дивизион Боброва
Нападающие: Алексей Кручинин («Торпедо», дебютант); Дамир Жафяров (СКА, дебютант);
Защитник: Егор Савиков («Спартак», дебютант).
Дивизион Тарасова
Нападающие: Дмитрий Рашевский («Динамо» Мск, дебютант); Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар», второй Матч Звезд); Максим Шалунов («Локомотив», второй Матч Звезд).
Дивизион Харламова
Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист», третий Матч Звезд); Павел Порядин («Нефтехимик», второй Матч Звезд); Николай Голдобин («Металлург», дебютант).
Дивизион Чернышева
Нападающие: Ярослав Лихачев («Амур», дебютант); Александр Шаров («Сибирь», дебютант);
Защитник: Либор Шулак («Адмирал», дебютант).
Ранее определились первые 16 участников по итогам голосования болельщиков.
Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой.
Каждая команда будет состоять из 11 игроков (2 вратаря и 9 полевых), включая лучших игроков Кубка Вызова МХЛ.
Матч Звезд КХЛ-2022 пройдет с 10 по 11 декабря в Челябинске.